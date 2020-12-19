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Любитесь текилы с 2 промилле алкоголя в крови врезался в стоящий милицейский автомобиль в Гродненском районе
Источник материала: ОНТ
Когда сам себе враг, а не друг. В гродненском районе мужчина был настолько уверен в себе, что сел за руль с почти 2 промилле алкоголя. Милиция, конечно же, остановила его. Только вот каким образом?
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Страшного, к счастью, не случилось. Осознание произошедшего придёт к герою этой истории чуть позже. Когда он протрезвеет.
Любитесь мексиканского алкоголя и лихой езды, далеко не смог уехать. Препятствием стал стоящий милицейский автомобиль, в который и врезался теперь уже бывший водитель. Он лишён прав на 3 года с выплатой штрафа за административные правонарушения. Но об этом мужчина подумает позже.
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Любитесь текилы с 2 промилле алкоголя в крови врезался в стоящий милицейский автомобиль в Гродненском районе
Когда сам себе враг, а не друг. В гродненском районе мужчина был настолько уверен в себе, что сел за руль с почти 2 промилле алкоголя. Милиция, конечно же, остановила...
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