В Витебской области отец убил 29-летнего сына. Почему родитель схватился за нож?

Источник материала: ОНТ

Воспитательный процесс бывает разным. И родители вправе наказать своего ребёнка за проступок. Но вправе ли родители забирать жизнь у своих детей, если они идут наперекор родительскому авторитету?

Вечер, 13 декабря. В милицию поступает сообщение: найдено тело 29-летнего мужчины. Позже следствие установит: между отцом и сыном возник конфликт. Старший схватил нож и нанёс младшему удар. Смертельный. Накануне отец и сын с сожительницей выпивали.

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По изъятым в ходе осмотра предметам и объектам назначен ряд экспертных исследований, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье убийство, подозреваемый задержан. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Это, если официально. Неофициально у жителей Заслоновки, знавших эту семью, собственные версии, догадки и предположения.

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