|
В Витебской области отец убил 29-летнего сына. Почему родитель схватился за нож?
Источник материала: ОНТ
Воспитательный процесс бывает разным. И родители вправе наказать своего ребёнка за проступок. Но вправе ли родители забирать жизнь у своих детей, если они идут наперекор родительскому авторитету?
Вечер, 13 декабря. В милицию поступает сообщение: найдено тело 29-летнего мужчины. Позже следствие установит: между отцом и сыном возник конфликт. Старший схватил нож и нанёс младшему удар. Смертельный. Накануне отец и сын с сожительницей выпивали.
Подробнее смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:
Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный
Обсудить новость в VK •
Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102
По изъятым в ходе осмотра предметам и объектам назначен ряд экспертных исследований, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье убийство, подозреваемый задержан. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Это, если официально. Неофициально у жителей Заслоновки, знавших эту семью, собственные версии, догадки и предположения.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Воспитательный процесс бывает разным. И родители вправе наказать своего ребёнка за проступок. Но вправе ли родители забирать жизнь у своих детей, если они идут...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)