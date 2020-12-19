Детская опера «Пиноккио» – на сцене Большого театра Беларуси

Источник материала: ОНТ

История о деревянной кукле, которая стала человеком! Сегодня в Большом театре Беларуси премьера детской оперы «Пиноккио» Глории Бруни.

Впервые эта опера прозвучала в Гамбурге в 2008 году, а затем её слушали в Лондоне, Парме, Неаполе и других городах Европы. Теперь есть и белорусская версия. Для режиссера это дебют на сцене Большого театра.

Наталья Барановская, режиссёр-постановщик спектакля «Пиноккио»: «Спектакль именно для семейного просмотра. Потому что вопросы, которые поднимаются в нём, они нуждаются для ребёнка в некотором пояснении. В принципе, это моя цель. Я хочу, чтобы дети, посмотрев этот спектакль, стали более добрыми, более думающими».

Либретто оперы написали Урсел Шеффлер и Наталья Барановская по мотивам сказки Карло Коллоди. Зрители увидят живописные декорации, яркие костюмы, видеопроекции и фрагменты мультипликации. Будут отсылки даже к работам гения эпохи Возрождения – Леонардо да Винчи.

Фото: БЕЛТА

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