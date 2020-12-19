Тихановская: карману Лукашенко нанесен серьезный урон. Этими санкциями дело не ограничится









В своем обращении Тихановская рассказала белорусам, что процесс восстановления справедливости уже запущен и он необратим.





После избиения минчанина Максима Хорошина было заведено первое уголовное дело по универсальной юрисдикции, оно дало ход новым делам.





Тихановская пояснила, что через неделю будут поданы новые заявления в прокуратуры разных стран.





Виновные в насилии над белорусами окажутся в международном розыске.





Вступил в силу третий пакет санкций ЕС, в списке оказались и «кошельки» действующего режима.





Тихановская рассказала, что их собственность и счета в Европе арестованы, карману Лукашенко нанесен серьезный урон.





Она отметила, что идет обсуждение над следующим пакетом санкций – этим дело не ограничится.





20 декабря в Единой Книге Регистрации Преступлений будут опубликованы материалы проверки по фальсификациям на выборах.





Такие данные уже обработаны юристами. Фигуранты преступлений – новые кандидаты санкционных списков.





Тихановская отметила, что все это – личная заслуга каждого белоруса, кто выходит на улицу, напрямую причастен к этим победам.





Протесты белорусов медленно, но верно приближают время, когда в стране снова будут цениться права человека.