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Тихановская: карману Лукашенко нанесен серьезный урон. Этими санкциями дело не ограничится
Источник материала: Партизан
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что протесты не закончены, и этот факт не дает режиму спать спокойно. Каждая протестная акция лишает государство возможности торговать судьбами белорусов, а флаги напоминают, что люди не сдаются.
В своем обращении Тихановская рассказала белорусам, что процесс восстановления справедливости уже запущен и он необратим.
После избиения минчанина Максима Хорошина было заведено первое уголовное дело по универсальной юрисдикции, оно дало ход новым делам.
Тихановская пояснила, что через неделю будут поданы новые заявления в прокуратуры разных стран.
Виновные в насилии над белорусами окажутся в международном розыске.
Вступил в силу третий пакет санкций ЕС, в списке оказались и «кошельки» действующего режима.
Тихановская рассказала, что их собственность и счета в Европе арестованы, карману Лукашенко нанесен серьезный урон.
Она отметила, что идет обсуждение над следующим пакетом санкций – этим дело не ограничится.
20 декабря в Единой Книге Регистрации Преступлений будут опубликованы материалы проверки по фальсификациям на выборах.
Такие данные уже обработаны юристами. Фигуранты преступлений – новые кандидаты санкционных списков.
Тихановская отметила, что все это – личная заслуга каждого белоруса, кто выходит на улицу, напрямую причастен к этим победам.
Протесты белорусов медленно, но верно приближают время, когда в стране снова будут цениться права человека.
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что протесты не закончены, и этот факт не дает режиму спать спокойно. Каждая протестная акция лишает...
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