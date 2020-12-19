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2020: Найлепшыя здымкі ад фатографаў Радыё Свабода
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Источник материала:
Свабода
Ад пандэміі каранавіруса да жорсткага падаўленьня пратэстаў у Беларусі — самыя яскравыя здымкі года ад фатографаў Радыё Свабодная Эўропа/Радыё Свабода.
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Ад пандэміі каранавіруса да жорсткага падаўленьня пратэстаў у Беларусі — самыя яскравыя здымкі года ад фатографаў Радыё Свабодная Эўропа/Радыё Свабода. Lucie Steinzova,...
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