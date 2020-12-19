ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

2020: Найлепшыя здымкі ад фатографаў Радыё Свабода

19.12.2020 16:48 — Разное | Свабода  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Свабода

Ад пандэміі каранавіруса да жорсткага падаўленьня пратэстаў у Беларусі — самыя яскравыя здымкі года ад фатографаў Радыё Свабодная Эўропа/Радыё Свабода.

2020: Найлепшыя здымкі ад фатографаў Радыё Свабода
Дзяўчына сядзіць у саборы Сьвятой Тройцы ў Тбілісі, Грузія, падча імшы 19 студзеня. (Мзія Саганэлідзэ, RFE/RL)
2020: Найлепшыя здымкі ад фатографаў Радыё Свабода
Супрацоўнікі Міжнародных авіяліній Украіны абдымаюцца падчас цырымоніі разьвітаньня з загінулымі ў авіякатастрофе рэйса PS752 19 студзеня ў Кіеве. Самалёт быў зьбіты пасьля ўзьлёту з Тэгерана 8 студзеня што, па словах іранскіх вайскоўцаў, было памылкай. Дзевяць чальцоў экіпажа загінулі разам з 167 іншымі людзьмі на борце. (Сяргей Нужненка, RFE/RL)
2020: Найлепшыя здымкі ад фатографаў Радыё Свабода
Гаджра Каціч захоўвае дакумэнты, якія належалі яе мужу і сыну. Гэта адзіныя ўспаміны пра яе блізкіх, якія загінулі падчас генацыду 1995 году ў Срэбраніцы, Босьніі і Герцагавіне. (Мідхат Патуравіч, RFE/RL)
2020: Найлепшыя здымкі ад фатографаў Радыё Свабода
Абломкі амэрыканскага Bombardier E-11A заўважаныя ў афганскай правінцыі Газьні 27 студзеня. Самалёт ВПС ЗША разьбіўся на аддаленай раўніне на поўдзень ад Кабула, у выніку чаго загінулі сама меней два чальцы экіпажу. (Габіб Тасір, RFE/RL)
2020: Найлепшыя здымкі ад фатографаў Радыё Свабода
Мадэлі пазіруюць падчас Украінскага тыдня моды ў Кіеве 3 лютага. Ірына Грамоцка
2020: Найлепшыя здымкі ад фатографаў Радыё Свабода
Праваахоўнікі ачапілі месца, дзе 26 лютага мужчына падпаліў сябе ў знак пратэсту каля офіса прэзыдэнта ў Кіеве (Ірына Грамоцка, RFE/RL)
2020: Найлепшыя здымкі ад фатографаў Радыё Свабода
Супрацоўнікі міліцыі затрымалі ўдзельніцу акцыі пратэсту падчас Міжнароднага жаночага дня 8 сакавіка ў Бішкеку, Кіргізстан. Паводле інфармацыі кіргізскай службы RFE/RL, было затрымана 70 чалавек, у тым ліку журналісты і праваабаронцы. (Гульжан Турдубаева, RFE/RL)
2020: Найлепшыя здымкі ад фатографаў Радыё Свабода
Кватэры ў Кіеве 25 сакавіка, калі жыхары застаюцца дома ва ўмовах ізаляцыі. (Сяргей Нужненка, RFE/RL)
2020: Найлепшыя здымкі ад фатографаў Радыё Свабода
Грузінскія вайскоўцы аглядаюць машыны і людзей, якія прыбылі ў Тбілісі, 31 сакавіка, пасьля ўступленьня ў сілу агульнанацыянальнага локдаўну. (Мзя Саганелідзэ, RFE / RL)
2020: Найлепшыя здымкі ад фатографаў Радыё Свабода
Жыхары вёскі Магдын ў Жытомірскай вобласьці Ўкраіны пераехалі ў іншую вёску разам са сваімі жывёламі пасьля таго, як іх дамы былі спаленыя ляснымі пажарамі. Пажары бушавалі тыднямі і пракаціліся па частках зоны адчужэньня каля Чарнобыльскай АЭС. (Макс Левін, RFE/RL)
2020: Найлепшыя здымкі ад фатографаў Радыё Свабода
Рабочыя праводзяць дэзынфэкцыю вуліц Баку, сталіцы Азэрбайджана, у якасьці меры па барацьбе з пандэміяй каранавірусу. 18 красавіка.
2020: Найлепшыя здымкі ад фатографаў Радыё Свабода
Вернік 6 траўня ставіць малітоўны дыванок на падлогу мячэці ў Сараеве, Босьнія і Герцагавіна. (Ясьмін Брутус, RFE/RL)
2020: Найлепшыя здымкі ад фатографаў Радыё Свабода
9 траўня па Менску прайшоў вайсковы парад, прысьвечаны 75-й гадавіне заканчэньня Другой сусьветнай вайны. Маштабнае мерапрыемства адбылося, нягледзячы на пандэмію COVID-19. (Уладзь Грыдзін, RFE/RL)
2020: Найлепшыя здымкі ад фатографаў Радыё Свабода
Дзеці трымаюць крымскататарскі сьцяг у Кіеве 18 траўня, калі адзначаецца Дзень памяці крымскіх татараў, дэпартаваных у Сярэднюю Азію і Сібір у 1944 г. Дзясяткі тысяч загінулі падчас масавых дэпартацый, якія былі прызнаныя Украінай генацыдам. (Сяргей Нужненка, RFE/RL)
2020: Найлепшыя здымкі ад фатографаў Радыё Свабода
6 чэрвеня каля плошчы Незалежнасьці ў Нур-Султане, Казахстан, міліцыя затрымала ўдзельнікаў акцыі пратэсту. Больш за 100 актывістаў апазыцыі былі затрыманыя падчас акцый з патрабаваннем дэмакратычных рэформаў. (Пётр Трацэнка, RFE/RL))
2020: Найлепшыя здымкі ад фатографаў Радыё Свабода
Пратэстоўцы ў Бялградзе, Сэрбія, правялі акцыю 8 ліпеня супраць абмежаваньняў, уведзеных для кантролю за распаўсюджваньнем каранавірусу. (Весна Андзіч, RFE/RL)
2020: Найлепшыя здымкі ад фатографаў Радыё Свабода
Дэманстранты нясуць пацярпелага падчас акцыі пратэсту мужчыну ў Менску. Пратэсты пачаліся пасьля завяршэньня галасаваньня на выбарах прэзыдэнта Беларусі 9 жніўня.(Уладзь Грыдзін, RFE/RL)
Знакаміты мост у Мостары, Босьнія і Герцагавіна, асьвятляецца 1 верасьня для мерапрыемства пад назвай "Залаты верасень", якое праводзіцца для павышэньня ведаў пра дзіцячы рак (Мірсад Бэграм, Радыё Свабода)
Знакаміты мост у Мостары, Босьнія і Герцагавіна, асьвятляецца 1 верасьня для мерапрыемства пад назвай "Залаты верасень", якое праводзіцца для павышэньня ведаў пра дзіцячы рак (Мірсад Бэграм, Радыё Свабода)
2020: Найлепшыя здымкі ад фатографаў Радыё Свабода
Прыхільнікі апазыцыйнай партыі дэманструюць на цэнтральнай плошчы Алату ў Бішкеку 5 кастрычніка, праз дзень пасьля парлямэнцкіх выбараў. (Улан Асаналіеў, RFE/RL)
2020: Найлепшыя здымкі ад фатографаў Радыё Свабода
Афганцы, якія пакутуюць ад недаяданьня, чакаюць лячэньня ў паўднёвай правінцыі Урузган 8 кастрычніка (Магамад Шарыф Шарафат, RFE/RL)
2020: Найлепшыя здымкі ад фатографаў Радыё Свабода
Сутыкненьне АМАПа з дэманстрантамі ў горадзе Хабараўск на Далёкім Усходзе Расеі 10 кастрычніка. Шматмесячныя акцыі пратэсту адбывюцца пасьля арышту ў ліпені губэрнатара рэгіёна паводле абвінавачваньняў у забойствах, якім ужо дзесяцігодзьдзі. (Вольга Цыкарова, RFE/RL)
2020: Найлепшыя здымкі ад фатографаў Радыё Свабода
Абломкі засыпалі дом у азэрбайджанскім горадзе Ганца, у які трапілі ракеты, выпушчаныя з Армэніі 11 кастрычніка. Абодва бакі панеслі ваенныя і грамадзянскія страты пасьля таго, як у верасьні пачаліся баі за Нагорны Карабах. (RFE/RL)
2020: Найлепшыя здымкі ад фатографаў Радыё Свабода
Украінскі салдат апрануты для баявых дзеяньняў ва ўсходняй частцы Данбаса, дзе прамаскоўскія баевікі ўсё яшчэ ўтрымліваюць часткі двух правінцый. 12 кастрычніка. (Марыян Кушнір / RadioSvoboda.Org, RFE/RL)
2020: Найлепшыя здымкі ад фатографаў Радыё Свабода
На транспарантах каля Ерэвана прозьвішчы армянскіх салдат, якія загінулі ў канфлікце паміж Армэніяй і Азэрбайджанам, што пачаўся ў канцы верасьня. (Амос Чапл, RFE/RL)
2020: Найлепшыя здымкі ад фатографаў Радыё Свабода
Удўельнікі цырымоніі пахаваньня мітрапаліта Амфілахія, кіраўніка Сэрбскай праваслаўнай царквы ў Чарнагорыі, 1 лістапада, Падгорыца . Амфілахій памёр ва ўзросьце 82 гадоў пасьля таго, як захварэў на COVID-19. (Сава Прэлевіч, RFE/RL)
2020: Найлепшыя здымкі ад фатографаў Радыё Свабода
Від руінаў горада Агдам, які мяжуе з Нагорным Карабахам 24 лістапада. Узброеныя сілы Азэрбайджана вярнулі Агдам і два іншыя раёны, якія раней кантраляваліся Армэніяй, у рамках пагадненьня 9 лістапада, якое завяршыла найгоршыя баі ў рэгіёне з 1990-х гадоў. (RFE/RL)
2020: Найлепшыя здымкі ад фатографаў Радыё Свабода
5 сьнежня, паляўнічы на арлоў у Алматынскай вобласьці Казахстана (Пётр Трацэнка, RFE/RL)
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ад пандэміі каранавіруса да жорсткага падаўленьня пратэстаў у Беларусі — самыя яскравыя здымкі года ад фатографаў Радыё Свабодная Эўропа/Радыё Свабода. Lucie Steinzova,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчане вышли к зданию МЧС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика