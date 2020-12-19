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В вагоне электрички Пуховичи — Минск случилось возгорание
Источник материала: Навiны
Загорание в электрошкафу второго вагона пассажирского электропоезда № 6903 Пуховичи — Минск-Пассажирский произошло 18 декабря.
По информации МЧС, в результате инцидента, случившегося на железнодорожной станции в Руденске, никто не пострадал. Электричка смогла продолжить путь по маршруту. Задержка в движении составила 56 минут.
Причину происшествия выясняют.
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Загорание в электрошкафу второго вагона пассажирского электропоезда № 6903 Пуховичи — Минск-Пассажирский произошло 18 декабря.
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