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Присяга в 3214: новобранцы пообещали служить Беларуси
19.12.2020 16:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Больше 1600 новобранцев пополнили сегодня ряды внутренних войск МВД. В войсковой части спецназа №3214 приняли присягу более 300 человек.
© Sputnik Александр Жибуль
На присяге присутствовал замминистра внутренних дел Николай Карпенков. В беседе с журналистами он вспомнил собственную присягу и рассказал о новобранцах.
"Пополнение очень хорошее: парни рослые, крепкие, подготовленные. Из них 20% имеют высшее образование, 30% – специально-техническое, остальные закончили школу", – сказал Карпенков.
Он отметил, что 88% личного состава войсковой части №3214 горды и счастливы служить в прославленной бригаде специального назначения.
Еще полгода назад, летом, мероприятие проходило без присутствия родственников. На этот раз родственники были, так же, как и показательное выступление.
Бойцы продемонстрировали навыки владения рукопашным боем и оружием.
В прошлую субботу уже около восьми тысяч новобранцев пополнили ряды армии. Призыв в Беларуси продлили до 1 января из-за сложной эпидемиологической обстановки. Продлив сроки, Беларусь планирует, несмотря на COVID, обеспечить вооруженные силы и другие войска нужным числом новобранцев.
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Еще полгода назад, летом, мероприятие проходило без присутствия родственников. На этот раз родственники были, так же, как и показательное выступление. Что...
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