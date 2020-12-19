Присяга в 3214: новобранцы пообещали служить Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

Больше 1600 новобранцев пополнили сегодня ряды внутренних войск МВД. В войсковой части спецназа №3214 приняли присягу более 300 человек.

На присяге присутствовал замминистра внутренних дел Николай Карпенков. В беседе с журналистами он вспомнил собственную присягу и рассказал о новобранцах.

"Пополнение очень хорошее: парни рослые, крепкие, подготовленные. Из них 20% имеют высшее образование, 30% – специально-техническое, остальные закончили школу", – сказал Карпенков.

Он отметил, что 88% личного состава войсковой части №3214 горды и счастливы служить в прославленной бригаде специального назначения.

Еще полгода назад, летом, мероприятие проходило без присутствия родственников. На этот раз родственники были, так же, как и показательное выступление.

Бойцы продемонстрировали навыки владения рукопашным боем и оружием.

В прошлую субботу уже около восьми тысяч новобранцев пополнили ряды армии. Призыв в Беларуси продлили до 1 января из-за сложной эпидемиологической обстановки. Продлив сроки, Беларусь планирует, несмотря на COVID, обеспечить вооруженные силы и другие войска нужным числом новобранцев.