Политолог: Пускай Тертель и Кочанова больше ездят с выступлениями по стране – власть сменится быстрее

Источник материала: UDF



Фото: tut.by

«Мы готовились даже к иностранной интервенции, прикрытой гуманитарными целями. Готовимся и сейчас… Мы готовимся к весне, знаем, как будет развиваться ситуация, действовать будем жестко. Справедливо, но жестко. Будем готовиться к горячей войне, не исключаем и такого варианта под видом гуманитарной миссии. Этот непростой период будет 1,5-2 года», – заявил Тертель.

«Это в какой-то форме ретрансляция сознания Лукашенко»

Фото: belsat.eu

«Это говорит о том, что власти ищут различные способы формы донесения своего посыла до рабочих. Но неадекватные оценки, устаревшие методы пропаганды и запугивания вызывают обратный эффект. У Тертеля и других нет своей позиции. То, что говорит Тертель, что говорит Кочанова – это в какой-то форме ретрансляция сознания Лукашенко. Ничего другого сказать они не могут и не умеют. Это риторика Лукашенко: что весь мир в проблемах, что в Польше кризис, что протестующие сами себя избивают. Но если они ожидают, что люди будут это воспринимать, то это ошибочное допущение», – сказал Усов.

«По факту в руководстве страны нет людей, которые могли бы смягчить углы, снизить напряжение. Из-за своего ограниченного мировозрения они только нагнетают обстановку.



Для власти самое лучшее в этой ситуации – просто молчать, не раздражать людей. Мне кажется, что они не понимают, что их слова вызывают желание сопротивляться. Но если власти хотят вызвать еще большее сопротивление и агрессию, то пускай такие как Тертель и Кочанова еще больше поездят по стране с выступлениями перед гражданами. Это создаст атмосферу для того, чтобы эту власть поскорее сковырнуть. Каждым своим словом Лукашенко и его приближенные дают понять людям, что эту власть необходимо менять», – полагает Усов.

«Это показывает, насколько власти опасаются обострения ситуации, насколько это серьезная угроза для них. Отсюда и психологическое давление на общество, мобилизация всего силового аппарата. Раз уж начальники силовых структур вынуждены ездить и пугать рабочих. Тертель сказал, что действовать будут жестко – это значит, будут пытаться репрессировать и терроризировать всех, кто будет участвовать в протестах или других формах сопротивления режиму», – считает Усов.

«Период политического кризиса продлится меньше»







«Подобные заявления, подобные неадекватные оценки не красят представителей власти высокого уровня. Во-вторых, это просто оскорбляет людей. Так что эффект от таких выступлений может быть совершенно не тот, на который рассчитывают представители руководства страны. Возможно, с их стороны это игра: авось кто-то поверит. Но не думаю, что это возможно», – сказал Гончарик.

«Надеюсь, что то недовольство, которое сегодня глубоко приникло в наше общество, выльется в новых акциях протеста. Весна – это почти всегда период обострения. Но, думаю, период политического кризиса продлится меньше. Мои наблюдения, мои контакты позволяют сделать вывод, что во многих влиятельных структурах начинают понимать: без решения основного вопроса (ухода Лукашенко) проблему не решить. Надеюсь, весной ситуация прояснится», – отметил Гончарик.

«Какой диалог? Во-первых, Лукашенко говорит, что ему не с кем говорить. Что, впрочем, понятно: стараниями властей многие уже в тюрьме, многим пришлось уехать из страны. Во-вторых, сделана очевидная ставка на силовиков и насилие. Желания со стороны власти идти на диалог нет», – сказал Гончарик.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Политолог: Пускай Тертель и Кочанова больше ездят с выступлениями по стране – власть сменится быстрее UDF.BY поинтересовался у экспертов, какое впечатление на них произвело выступление председателя КГБ.

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