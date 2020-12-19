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Белорусского физрука посадили за мыслепреступление

19.12.2020 17:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусского физрука посадили за мыслепреступление
Фото: TUT.BY
Преподавателя Белорусского государственного университета Кирилла Долгорукова отправили за решетку на 13 суток за мыслепреступление, пишет TUT.by. Ему вменили в вину «мысленную поддержку протестующих».

Учитель физкультуры рассказал, что его задержали неподалеку от места проведения митинга. На всех составили однотипные протоколы, затем у Долгорукова поинтересовались, что он думает по этому поводу.

«Меня попросили почитать свой протокол и написать, что я думаю по этому поводу. Я указал, что согласен частично. Активного участия в марше я не принимал, но мысленно поддерживал протестующих», – сказал он.


Впоследствии судья потребовала от минчанина объяснить эту формулировку. Долгоруков ответил, что у белорусов есть право мирно выражать свою позицию, на это ему сказали: "Следовательно, вы виновны". Постановление попытались обжаловать через адвоката, но ответа так и не поступило. Срок преподаватель уже отбыл, но в заключении успел заразиться COVID-19.

«Теперь есть повод прочесть "1984" Оруэлла», – заключил он.
 
 
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Учитель физкультуры рассказал, что его задержали неподалеку от места проведения митинга.
 
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