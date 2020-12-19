Источник материала: UDF



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«Меня попросили почитать свой протокол и написать, что я думаю по этому поводу. Я указал, что согласен частично. Активного участия в марше я не принимал, но мысленно поддерживал протестующих», – сказал он.

«Теперь есть повод прочесть "1984" Оруэлла», – заключил он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусского физрука посадили за мыслепреступление Учитель физкультуры рассказал, что его задержали неподалеку от места проведения митинга.

Учитель физкультуры рассказал, что его задержали неподалеку от места проведения митинга. На всех составили однотипные протоколы, затем у Долгорукова поинтересовались, что он думает по этому поводу.Впоследствии судья потребовала от минчанина объяснить эту формулировку. Долгоруков ответил, что у белорусов есть право мирно выражать свою позицию, на это ему сказали: "Следовательно, вы виновны". Постановление попытались обжаловать через адвоката, но ответа так и не поступило. Срок преподаватель уже отбыл, но в заключении успел заразиться COVID-19.