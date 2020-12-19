|
Белорусского физрука посадили за мыслепреступление
Источник материала: UDF
Фото: TUT.BY
Учитель физкультуры рассказал, что его задержали неподалеку от места проведения митинга. На всех составили однотипные протоколы, затем у Долгорукова поинтересовались, что он думает по этому поводу.
«Меня попросили почитать свой протокол и написать, что я думаю по этому поводу. Я указал, что согласен частично. Активного участия в марше я не принимал, но мысленно поддерживал протестующих», – сказал он.
Впоследствии судья потребовала от минчанина объяснить эту формулировку. Долгоруков ответил, что у белорусов есть право мирно выражать свою позицию, на это ему сказали: "Следовательно, вы виновны". Постановление попытались обжаловать через адвоката, но ответа так и не поступило. Срок преподаватель уже отбыл, но в заключении успел заразиться COVID-19.
«Теперь есть повод прочесть "1984" Оруэлла», – заключил он.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учитель физкультуры рассказал, что его задержали неподалеку от места проведения митинга.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)