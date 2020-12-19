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Тихановская: Этими санкциями дело не ограничится

19.12.2020 17:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Тихановская: Этими санкциями дело не ограничится
Светлана Тихановская
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что протесты не закончены, и этот факт не дает режиму спать спокойно. Каждая протестная акция лишает государство возможности торговать судьбами белорусов, а флаги напоминают, что люди не сдаются.

В своем обращении Светлана Тихановская рассказала белорусам, что процесс восстановления справедливости уже запущен и он необратим.

После избиения минчанина Максима Хорошина было заведено первое уголовное дело по универсальной юрисдикции, оно дало ход новым делам.

Тихановская пояснила, что через неделю будут поданы новые заявления в прокуратуры разных стран.
 
 
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Процесс восстановления справедливости уже запущен и он необратим.
 
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