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Тихановская: Этими санкциями дело не ограничится
Источник материала: UDF
Светлана Тихановская
В своем обращении Светлана Тихановская рассказала белорусам, что процесс восстановления справедливости уже запущен и он необратим.
После избиения минчанина Максима Хорошина было заведено первое уголовное дело по универсальной юрисдикции, оно дало ход новым делам.
Тихановская пояснила, что через неделю будут поданы новые заявления в прокуратуры разных стран.
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Процесс восстановления справедливости уже запущен и он необратим.
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