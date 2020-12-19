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Светлана Тихановская

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тихановская: Этими санкциями дело не ограничится Процесс восстановления справедливости уже запущен и он необратим.

В своем обращениирассказала белорусам, что процесс восстановления справедливости уже запущен и он необратим.После избиения минчанинабыло заведено первое уголовное дело по универсальной юрисдикции, оно дало ход новым делам.Тихановская пояснила, что через неделю будут поданы новые заявления в прокуратуры разных стран.