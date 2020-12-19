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В Минске омоновцы пытались сорвать детский праздник. У некоторых детей от страха случилась истерика
Источник материала: UDF
Фото: TUT.BY
19 декабря в Лебяжьем был запланирован детский праздник. Неожиданно на него приехали бусы с омоновцами. Они напугали детей.
Насилия, по сообщениям свидетелей, не было. «Они вышли, подошли, общались с нами, – написал местный житель в чате и добавил, – Конечно, такого быть не должно».
Испугались даже те, кто видел это из квартир. На видео ребенок плачет.
Но спустя время, несмотря на нежеланных гостей, праздник продолжили.
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Испугались даже те, кто видел это из квартир. На видео ребенок плачет.
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