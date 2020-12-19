ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске омоновцы пытались сорвать детский праздник. У некоторых детей от страха случилась истерика

19.12.2020 17:03 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

В Минске омоновцы пытались сорвать детский праздник. У некоторых детей от страха случилась истерика
Фото: TUT.BY
Видео, как омоновцы «пожаловали» на детский праздник, было опубликовано в чате района. Ребенок плачет, сообщает Белсат.

19 декабря в Лебяжьем был запланирован детский праздник. Неожиданно на него приехали бусы с омоновцами. Они напугали детей.

Насилия, по сообщениям свидетелей, не было. «Они вышли, подошли, общались с нами, – написал местный житель в чате и добавил, – Конечно, такого быть не должно».



Испугались даже те, кто видел это из квартир. На видео ребенок плачет.


В Минске омоновцы пытались сорвать детский праздник. У некоторых детей от страха случилась истерика

Но спустя время, несмотря на нежеланных гостей, праздник продолжили.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Испугались даже те, кто видел это из квартир. На видео ребенок плачет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы говорят диктатуре — баста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика