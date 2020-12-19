Будет тепло: Минскую ТЭЦ модернизировали в связи с запуском АЭС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Стабильную подачу тепла в квартиры жителей белорусской столицы обещает городская ТЭЦ, на которой установили новое оборудование, передает телеканал «МИР 24».



Когда АЭС заработает в полную силу, она частично разгрузит ТЭЦ, обеспечивая Минск электроэнергией. Ее модернизировали в связи с запуском атомной электростанции. Тепло для обогрева домов в зимнее время будут вырабатывать новые котлы, которые сейчас работают в тестовом режиме.

«Мы их опробуем. Проверяем в разных режимах. После того, как отработают 72 часа, мы их принимаем в эксплуатацию», – отметил главный инженер Минской ТЭЦ Михаил Баньковский.

На базе Минской ТЭЦ также планируют построить современный мусоросжигательный завод.