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Будет тепло: Минскую ТЭЦ модернизировали в связи с запуском АЭС

19.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Стабильную подачу тепла в квартиры жителей белорусской столицы обещает городская ТЭЦ, на которой установили новое оборудование, передает телеканал «МИР 24».

Когда АЭС заработает в полную силу, она частично разгрузит ТЭЦ, обеспечивая Минск электроэнергией. Ее модернизировали в связи с запуском атомной электростанции. Тепло для обогрева домов в зимнее время будут вырабатывать новые котлы, которые сейчас работают в тестовом режиме.

«Мы их опробуем. Проверяем в разных режимах. После того, как отработают 72 часа, мы их принимаем в эксплуатацию», – отметил главный инженер Минской ТЭЦ Михаил Баньковский.

На базе Минской ТЭЦ также планируют построить современный мусоросжигательный завод.



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Теги: Минск
 
 
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Когда АЭС заработает в полную силу, она частично разгрузит ТЭЦ, обеспечивая Минск электроэнергией.
 
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