|
Будет тепло: Минскую ТЭЦ модернизировали в связи с запуском АЭС
19.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Стабильную подачу тепла в квартиры жителей белорусской столицы обещает городская ТЭЦ, на которой установили новое оборудование, передает телеканал «МИР 24».
На базе Минской ТЭЦ также планируют построить современный мусоросжигательный завод.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда АЭС заработает в полную силу, она частично разгрузит ТЭЦ, обеспечивая Минск электроэнергией.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)