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Еще суббота, но беларусы уже массово вышли на улицы с БЧБ-флагами: Что происходит в Минске

19.12.2020 17:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обычно беларусы выходят на протестные Марши в своих дворах по воскресеньям, но во многих дворах Минска и других городов Беларуси Марши проходят уже сегодня. Вот как это выглядит.

Еще суббота, но беларусы уже массово вышли на улицы с БЧБ-флагами: Что происходит в Минске
Фото: @lebiadziny
На Юго-Западе маршировали под барабаны:


Так выглядела колонна в Уручье:


В ЖК "Каскад" на акцию вышли не только жильцы дома, но и воздушные шарики:


Колонны в Серебрянке и Зеленом Луге:





Прогулка с БЧБ-флагами на Богдановича:


Дворовая встреча в Лебяжьем прошла не так мирно. Там соседи собирались провести детский праздник, но вместо Деда Мороза на него пожаловал ОМОН. Однако, когда силовики уехали, праздник все равно состоялся:
 
Теги: Минск
 
 
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Обычно беларусы выходят на протестные Марши в своих дворах по воскресеньям, но во многих дворах Минска и других городов Беларуси Марши проходят уже сегодня. Вот...
 
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