МВД объяснило, какой флаг можно повесить на балконе, чтобы за это не задержали









Журналисты задали несколько вопросов о флагах представителю МВД во время прямой телефонной линии.





— Сейчас много недопонимания касательно символики на лоджиях и окнах. За нее людей задерживают, дают штрафы или «сутки». Можете ли пояснить, почему эта символика вызывает вопросы, если люди вывешивают ее у себя дома?





— В соответствии с законом о массовых мероприятиях Республики Беларусь любое публичное выражение гражданином либо группой граждан общественно-политических, групповых, иных интересов либо протеста без шествия, в том числе путем голодовки по каким-либо проблемам, с использованием либо без использования плакатов, транспарантов, иных средств, является пикетированием. В соответствии со статьей 23.34 Кодекса об административных нарушениях — является нарушением установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, соответственно, влечет штраф в размере до 30 базовых величин либо административный арест.





— Но в то же время люди отправляли запросы в местные администрации, чтобы получить разрешение на проведение пикета. Там им указывали, что лоджия не относится к общественному месту.





— Такое я пока не готов доложить.









— Были случаи обращений в Минске и Витебске. И были отказы, потому что лоджия «не относится к общественному месту». У людей не остается никаких вариантов, чтобы выразить свою позицию.





— Если граждане не согласны с таким решением, можно его обжаловать через суд.





— Если на окне будет вывешен действующий государственный флаг или какой-либо другой, это тоже будет считаться пикетированием?





— Государственный — нет.