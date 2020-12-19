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Оказывается, есть еще одно видео, как мужчина, похожий на Шакуту, нападает на беларуса во дворе

19.12.2020 17:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Трибуна» обратила внимание на малоизвестное видео, снятое 18 октября в жилом комплексе «Мегаполис», за месяц до событий на «площади Перемен». На этом видео мужчина в такой же одежде, как у Дмитрия Шакуты, схватил одного из жителей сзади за голову.


18 октября неизвестные пришли в жилой комплекс «Мегаполис», где также срезали ленты. Среди пришельцев местные жители опознали Баскова, игрока хоккейной команда Лукашенко и тренера «Юности» Павла Волчека и его жену Жанетту. В этой компании также был человек в сером спортивном костюме и темной безрукавке — в такой же одежде он был почти месяц спустя на «площади Перемен». Беларусы подозревают, что этот мужчина — Дмитрий Шакута.

Местные жители вышли поинтересоваться, чем занимаются гости в их дворе. Вскоре завязалась потасовка, инициатором которой, похоже, был человек в сером спортивном костюме и темной безрукавке, как у Шакуты. Сначала неизвестный издали наблюдал за происходящим, а затем, приблизившись к месту спора, схватил одного из жителей сзади за голову и попытался уложить на землю. Но в одиночку это сделать не сумел — на подмогу подоспел кто-то из его компании (отметка 1:30).

Через десяток секунд человек, похожий на Шакуту, отпустил жителя «Мегаполиса» и вновь появился в кадре, однако активных действий в инциденте уже не принимал.
 
 
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«Трибуна» обратила внимание на малоизвестное видео, снятое 18 октября в жилом комплексе «Мегаполис», за месяц до событий на «площади Перемен». На этом видео...
 
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