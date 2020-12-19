Оказывается, есть еще одно видео, как мужчина, похожий на Шакуту, нападает на беларуса во дворе





18 октября неизвестные пришли в жилой комплекс «Мегаполис», где также срезали ленты. Среди пришельцев местные жители опознали Баскова, игрока хоккейной команда Лукашенко и тренера «Юности» Павла Волчека и его жену Жанетту. В этой компании также был человек в сером спортивном костюме и темной безрукавке — в такой же одежде он был почти месяц спустя на «площади Перемен». Беларусы подозревают, что этот мужчина — Дмитрий Шакута.





Местные жители вышли поинтересоваться, чем занимаются гости в их дворе. Вскоре завязалась потасовка, инициатором которой, похоже, был человек в сером спортивном костюме и темной безрукавке, как у Шакуты. Сначала неизвестный издали наблюдал за происходящим, а затем, приблизившись к месту спора, схватил одного из жителей сзади за голову и попытался уложить на землю. Но в одиночку это сделать не сумел — на подмогу подоспел кто-то из его компании (отметка 1:30).





Через десяток секунд человек, похожий на Шакуту, отпустил жителя «Мегаполиса» и вновь появился в кадре, однако активных действий в инциденте уже не принимал.



