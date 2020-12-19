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Мы все умрем. Фильмы про апокалипсис: наука или вымысел?

19.12.2020 17:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Мы все умрем. Фильмы про апокалипсис: наука или вымысел?

Последние триллеры, вроде "Интерстеллара", доказывают, что зрителю наука интересна. Разбираем несколько старых, но до сих пор популярных фильмов-катастроф о конце света с точки зрения науки.

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Блокбастеры о глобальной катастрофе почти всегда собирают полные залы. Может, стоит использовать этот потенциал для научного просвещения?
 
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