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Мы все умрем. Фильмы про апокалипсис: наука или вымысел?
19.12.2020 17:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Последние триллеры, вроде "Интерстеллара", доказывают, что зрителю наука интересна. Разбираем несколько старых, но до сих пор популярных фильмов-катастроф о конце света с точки зрения науки.
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Блокбастеры о глобальной катастрофе почти всегда собирают полные залы. Может, стоит использовать этот потенциал для научного просвещения?
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