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Bitcoin продолжает бить рекорды

19.12.2020 17:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Bitcoin продолжает бить рекорды

  • 19.12.2020, 17:32
Bitcoin продолжает бить рекорды

Стоимость криптовалюты пересекла отметку в $23 000.

19 декабря средняя рыночная стоимость Bitcoin пересекла отметку в $23 000. Об этом свидетельствую данные биржи CoinDesk.

По состоянию на 16:00 цифровая валюта торговалась на уровне $23 071.


Аналитики отметили всплеск интереса к криптовалютам. Это толкает их котировки вверх. Так, за последний год Bitcoin подорожал на 180%.

Абсолютный рекорд стоимости биткоина был зафиксирован 17 декабря 2017 года, когда цена за монету составила $20 089. Но после этого последовало стремительное падение цены криптовалюты и спустя год — 15 декабря 2018 года, биткоин торговался уже по $3126.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Стоимость криптовалюты пересекла отметку в $23 000.
 
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