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Bitcoin продолжает бить рекорды
Источник материала: Хартия'97
Bitcoin продолжает бить рекорды
Стоимость криптовалюты пересекла отметку в $23 000.
19 декабря средняя рыночная стоимость Bitcoin пересекла отметку в $23 000. Об этом свидетельствую
По состоянию на 16:00 цифровая валюта торговалась на уровне $23 071.
Аналитики отметили всплеск интереса к криптовалютам. Это толкает их котировки вверх. Так, за последний год Bitcoin подорожал на 180%.
Абсолютный рекорд стоимости биткоина был зафиксирован 17 декабря 2017 года, когда цена за монету составила $20 089. Но после этого последовало стремительное падение цены криптовалюты и спустя год — 15 декабря 2018 года, биткоин торговался уже по $3126.
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Стоимость криптовалюты пересекла отметку в $23 000.
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