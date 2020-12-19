Источник материала: Хартия'97

Насколько «потяжелела» средняя жировка за три года? 19.12.2020, 16:53

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Больше всего подорожали свет и вода.

За три года все коммунальные услуги подорожали и не один раз. «Вечерний Гродно» решил узнать, как за это время выросли тарифы на услуги ЖКХ.

Как выросли цены на услуги ЖКХ

Журналисты сравнили субсидируемые (льготные) тарифы на жилищно-коммунальные услуги, а также предельно допустимые цены на ЖКУ в декабре 2017 и 2020 года (в рублях). Выяснилось, что больше всего за три года подорожали вода, канализация и электричество.

Тарифы повысились так:

- вода — с 0,5748 подорожала до 0,9384 (в 1,6 раза),

- канализация — с 0,3838 до 0,7749 (в 2 раза),

- тепловая энергия — с 16,9259 до 20,6216 (в 1,2 раза),

- газ — с 0,3081 до 0,4213 (почти в 1,4 раза),

- электричество — с 0,1287 до 0,1901 (газ), с 0,1094 до 0,1616 (электроплита) (почти в 1,5 раза),

- капремонт — с 0,0953 до 0,13 (почти в 1,4 раза),

- техобслуживание дома — с 0,1084 до 0,1187 (почти в 1,1 раза),

- техобслуживание лифта — с 1,2 до 1,44 (в 1,2 раза),

- электроэнергия на движение лифта — с 0,47 до 0,72 (более, чем в 1,5 раза),

- уборка подъезда — с 0,53 до 0,69 (примерно в 1,3 раза),

- освещение в подъезде — с 0,39 до 0,65 (почти в 1,7 раза),

- техобслуживание домофона — с 0,91 до 0,93 (в 1,02 раза),

- вывоз мусора — с 6,5 до 8,6019 (более, чем в 1,3 раза).

Насколько «потяжелела» средняя жировка

На примере одной семьи журналисты посчитали, насколько в среднем потяжелела жировка за три года. Предположим, в квартире площадью 68 квадратных метров с газовой плитой живет три человека. В доме есть лифт, мусоропровод заварен. За месяц семья израсходовала 100 кВт*ч электроэнергии, 10 кубов воды и 7 кубов газа. В месяц на отопление трешки и подогрев воды уходит примерно 1,6 Гкал тепловой энергии. Семья уложилась в нормативы.

2017 год

(0,5748+0,3838)*10 + 16,9259*1,6 + 0,3081*7 + 0,1284*100 + 0,0953*68 + 0,1084*68 + 1,2*3 + 0,47*3 + 0,53*3 + 0,39*3 + 0,91 + 0,98*3 = 77,14

2020 год

(0,9384+0,7749)*10 + 20,6216*1,6 + 0,4213*7 + 0,1901*100 + 0,13*68 + 0,1187*68 + 1,44*3 + 0,72*3 + 0,69*3 + 0,65*3 + 0,93 + 1,326*3 = 104,41

Таким образом, за три года плата за коммуналку в среднестатистической семье выросла почти в 1,4 раза.

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