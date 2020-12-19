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Радиолокационный комплекс «Сопка» появился в Барановичах. Через него будут следить за Украиной и Польшей
Источник материала: Партизан
Россия разместила в Беларуси «Сопку-2». Радиолокационный комплекс просматривает пространство до Варшавы, Вильнюса и Киева.
Минобороны разместило в Барановичах новый трехкоординатный трассовый радиолокационный комплекс «Сопка», который фиксирует все летательные аппараты в радиусе 450 километров, в том числе в Польше, Литве и Украине. До этого комплекс был только на вооружении российской армии, пишет
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Радиолокационный комплекс «Сопка» появился в Барановичах. Через него будут следить за Украиной и Польшей
Россия разместила в Беларуси «Сопку-2». Радиолокационный комплекс просматривает пространство до Варшавы, Вильнюса и Киева.
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