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Министр финансов рассказал, на что пойдут деньги от сбора за выезд на машине через границу
Источник материала: Партизан
Минфин предлагает ввести сбор для тех, кто выезжает за границу на машине. Такая норма предусмотрена проектом изменений в Налоговый кодекс. В качестве обоснования приводится консолидация расходов бюджета для борьбы с COVID-19.
Юрий Селиверстов объяснил, что собранные средства с учетом пандемии можно будет направлять на мероприятия по дезинфекции и обеспечению пунктов пропуска всем необходимым.
Напомним, сумма сбора не должна превышать 3 базовых величин. Если исходить из того, что базовая в следующем году составит 29 рублей, то за каждый выезд за границу в отпуск или за покупками нужно будет отдать не более 87 рублей.
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Минфин предлагает ввести сбор для тех, кто выезжает за границу на машине. Такая норма предусмотрена проектом изменений в Налоговый кодекс. В качестве обоснования...
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