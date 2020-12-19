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Администратора телеграм-чата “Контроль автозаков Минск” осудили на 15 суток

19.12.2020 17:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Администратор телеграм-чата “Контроль автозаков Минск” Анна Аленская получила 15 суток административного ареста по ч. 1 ст. 23.34 КоАП за участие в марше “Народный ультиматум” 25 октября.


Анна Аленская / кадр из видео 

Дело Анны Аленской рассматривала судья Советского районного суда Елена Жукович, сообщает правозащитный центр “Весна”. 

25-летнюю Анну Аленскую задержали 14 декабря. Об этом стало известно из телеграм-канала “ГУБОПик”, который опубликовал видео её допроса.

По состоянию на 18 декабря девушка находилась в следственном изоляторе на улице Окрестина.
 
 
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Администратор телеграм-чата “Контроль автозаков Минск” Анна Аленская получила 15 суток административного ареста по ч. 1 ст. 23.34 КоАП за участие в марше “Народный...
 
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