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Администратора телеграм-чата “Контроль автозаков Минск” осудили на 15 суток
Источник материала: Партизан
Администратор телеграм-чата “Контроль автозаков Минск” Анна Аленская получила 15 суток административного ареста по ч. 1 ст. 23.34 КоАП за участие в марше “Народный ультиматум” 25 октября.
Анна Аленская / кадр из видео
Дело Анны Аленской рассматривала судья Советского районного суда Елена Жукович,
25-летнюю Анну Аленскую задержали 14 декабря. Об этом стало известно из телеграм-канала “ГУБОПик”, который опубликовал видео её допроса.
По состоянию на 18 декабря девушка находилась в следственном изоляторе на улице Окрестина.
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Администратор телеграм-чата “Контроль автозаков Минск” Анна Аленская получила 15 суток административного ареста по ч. 1 ст. 23.34 КоАП за участие в марше “Народный...
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