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Роспотребнадзор: Беларусь не соответствует ни одному критерия безопасности в пандемию

19.12.2020 18:05 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

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Из 16 стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение, эпидемиологическая обстановка, по версии Роспотребнадзора, соответствует всем критериям только в трех. Беларусь среди четырех стран, которые не соответствуют ни одному критерию.

Три страны, ситуация в которых оценена позитивно, это  Сейшелы, Танзания и Эфиопия. Там ситуация с распространением вируса удовлетворяет всем трем критериям. Еще в четырех странах — Египте, Кубе, Мальдивах и Кыргызстан — она удовлетворяет двум критериям из трех. И одному критерию из трех эпидемиологическая обстановка соответствует в пяти странах: ОАЭ, Южной Корее, Сербии, Японии, Великобритании (все данные по состоянию на 13 декабря).

В четырех странах ситуация с распространением вируса не соответствует ни одному из критериев ведомства. Это Швейцария, Турция, Беларусь  и Казахстан, пишет РБК.

Для того чтобы оценить эпидемиологическую ситуацию в определенной стране, Роспотребнадзор оценивает показатели заболеваемости за последние две недели, среднесуточные темпы прироста, объемы тестирования. Коэффициент распространения должен составлять меньше единицы.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в большинстве стран, включая европейские, ситуация с COVID-19 остается сложной.


 

 
 
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Из 16 стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение, эпидемиологическая обстановка, по версии Роспотребнадзора, соответствует всем критериям только в трех....
 
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