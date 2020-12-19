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Елена Левченко прокомментировала диалог с Максимом Недосековым
Источник материала: Tut.by
Баскетболистка Елена Левченко
— Друзья, сегодня в прямом эфире вместе с Максимом Недосековым мы около двух часов обсуждали важные темы: письма, репрессии в отношении спортсменов, мирные митинги и насилие.
Я благодарю Максима за участие, вопросов накопилось действительно много. Я рада, что наконец-то смогла их задать кому-то из числа подписантов Открытого обращения спортивной общественности Беларуси. Я услышала позицию Максима. Надеюсь, и он услышал меня: Свободное объединение спортсменов Беларуси — это именно объединение, а не разъединение, и мы не делим людей, тем более по цветам флага.
Не политики, не экономисты, не «главные люди» страны, а мы — спортсмены, оказавшиеся по разные стороны, — начали разговаривать друг с другом.
Прошу вас быть на светлой стороне и сохранять спокойствие в комментариях. Для нас уважение — в основе всего! И мне хочется верить, что этим разговором все не закончится. Мы — спортсмены Свободного объединения готовы общаться и вести диалог. Мы играем честно! —
Напомним, история началась с того, что Максим Недосеков высказался в эфире «Беларусь 1» о спортсменах, которые подписали августовское письмо спортсменов:
— Я знаю легкоатлетов, которые подписали письмо за новые выборы, но продолжают выступать на коммерческих турнирах под белорусским флагом. Если ты подписал это письмо, то иди до конца, — сказал Недосеков.
После этого к нему обратилась Елена Левченко, которая подписала это письмо и провела 15 суток на Окрестина за участие в мирной акции протеста:
Недосеков
Диалог
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Баскетболистка Елена Левченко прокомментировала свой диалог в прямом эфире с легкоатлетом Максимом Недосековым. Подписавшие разные письма спортсмены обсуждали...
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