Елена Левченко прокомментировала диалог с Максимом Недосековым

Источник материала: Tut.by

Баскетболистка Елена Левченко прокомментировала свой диалог в прямом эфире с легкоатлетом Максимом Недосековым. Подписавшие разные письма спортсмены обсуждали текущую ситуацию в стране, репрессии в отношении коллег и посыл их обращений.



Фото: Женя Канаплев, Юлия Лейдик

— Друзья, сегодня в прямом эфире вместе с Максимом Недосековым мы около двух часов обсуждали важные темы: письма, репрессии в отношении спортсменов, мирные митинги и насилие.

Я благодарю Максима за участие, вопросов накопилось действительно много. Я рада, что наконец-то смогла их задать кому-то из числа подписантов Открытого обращения спортивной общественности Беларуси. Я услышала позицию Максима. Надеюсь, и он услышал меня: Свободное объединение спортсменов Беларуси — это именно объединение, а не разъединение, и мы не делим людей, тем более по цветам флага.

Не политики, не экономисты, не «главные люди» страны, а мы — спортсмены, оказавшиеся по разные стороны, — начали разговаривать друг с другом.

Прошу вас быть на светлой стороне и сохранять спокойствие в комментариях. Для нас уважение — в основе всего! И мне хочется верить, что этим разговором все не закончится. Мы — спортсмены Свободного объединения готовы общаться и вести диалог. Мы играем честно! — написала Левченко на своей странице в Facebook.

Напомним, история началась с того, что Максим Недосеков высказался в эфире «Беларусь 1» о спортсменах, которые подписали августовское письмо спортсменов:

— Я знаю легкоатлетов, которые подписали письмо за новые выборы, но продолжают выступать на коммерческих турнирах под белорусским флагом. Если ты подписал это письмо, то иди до конца, — сказал Недосеков.

После этого к нему обратилась Елена Левченко, которая подписала это письмо и провела 15 суток на Окрестина за участие в мирной акции протеста:

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— Посмотрела ваше интервью, где вы говорите про Свободное письмо спортсменов. Не согласна, как вы трактуете наше письмо. Говорите про разделение и много других вещей, которые хотела бы обсудить. Предлагаю пообщаться в прямом эфире в инстаграме в любое удобное для вас время, чтобы рассеять все вопросы, связанные со свободным письмом спортсменов. Считаю, так будет правильно и честно. Спорт един, и в нем нет разделений. Ведь так? Жду вашего ответа.

Недосеков согласился пообщаться, отметив, что «это будет самым правильным выбором».

Диалог прошел сегодня днем в прямом эфире Instagram.