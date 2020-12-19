Чтобы закрыть дыру в бюджете на 2021 год, миллиарды рублей просто напечатают?

Источник материала: Салiдарнасць

Республиканский бюджет Беларуси на 2021 год планируется с дефицитом в 4 млрд. рублей. Откуда государство возьмет эту сумму, чтобы закрыть эту дыру и профинансировать свои расходы? Еврорадио задало этот вопрос экономисту Владимиру Ковалкину.

Где взять денег?

«Если мы говорим про заявление правительства, то они планируют восполнять эту дыру из неких внутренних резервов. Сколько этих резервов у правительства есть — в открытом доступе данные не публикуются. Но в любом случае все резервы сводятся к золотовалютным запасам.

Да, Лукашенко может приказать Нацбанку «печатать деньги» — начать увеличивать рублёвую массу. Но это начнёт разгонять инфляцию и спровоцирует рост доллара. Для того чтобы сдержать инфляцию и рост доллара, единственный способ — это тратить золотовалютные резервы. Хватит ли резервов у Национального банка с таким дефицитом бюджета, это мы уже увидим в следующем году», — рассказывает Ковалкин.

В ближайшие два года Беларуси предстоят серьёзные выплаты по внешнему госдолгу, который по большей части номинирован в валюте. Только в 2021 году это около 1,5 млрд долларов.

«Естественно, встаёт вопрос: где взять денег? Причём не только на покрытие дефицита бюджета, но и на выплату госдолга. При рефинансировании дела будут обстоять крайне плохо, поскольку Европа и США вводят санкции. Безусловно, они не пойдут на какие-то переговоры в этой части. Но с другой стороны, госдолг Беларуси в основном накоплен в отношении к России и к Китаю. Поэтому вся устойчивость экономико-политической ситуации будет в прямой зависимости от России и Путина в 2021 году».

Откуда такой дефицит

Причина любого дефицита — это превышение расходов над доходами, объясняет Ковалкин.

«Доходы упадут во многом по внешним причинам: Россия прекращает скрытые дотации режима Лукашенко через внутренний налоговый манёвр. Налоговый манёвр не имеет прямой цели создать проблемы Лукашенко, но он их создаёт, и это на руку Кремлю.

Проще говоря, Лукашенко больше не сможет перетамаживать российскую нефть и экспортные пошлины зачислять в бюджет. Отсюда и образуется приличная дыра. Второй большой проблемой является обнищание населения и убыточность бизнеса, то есть выпадают доходы, связанные с налогом на прибыль».

Также практически не растут доходы от подоходного налога на физлиц.

«Это хорошо видно по Фонду социальной защиты населения, рост доходов которого не догоняет даже инфляцию. В реальном выражении доходы падают. Это происходит не только в связи с тем, что не растёт средняя зарплата, а в связи с тем, что сокращается количество рабочих мест. Де-факто безработица растёт, а с другой стороны, население стареет и уходит на пенсию. Всё это создаёт огромное давление на Фонд социальной защиты, на консолидированный бюджет».

Год назад республиканский бюджет Беларуси был сформирован с дефицитом чуть меньше 1 млрд рублей.

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