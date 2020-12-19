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Жлобинец получил 4 года колонии за насилие в отношении милиционера, который разбил его авто

19.12.2020 18:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

27-летний житель Жлобина Александр Французов получил четыре года колонии за насилие по статье 364 Уголовного кодекса.



Также Жлобинский районный суд обязал его возместить ущерб милиционеру в 1500 рублей, сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна».
 
Молодого человека обвинили в том, что он совершил насилие машиной в отношении заместителя начальника Жлобинского РОВД. Его задержали в ночь с 10 на 11 августа, когда милиционеры в Жлобине останавливали машины и задерживали водителей. Сообщается, что Александр, испугавшись, дал задний ход. Милиционер схватился за дверь авто и разбил стекло рацией. Согласно обвинению, его руку заблокировала ручка двери и стекло он разбил вынужденно, в то время как водитель намеренно ускорил движение и протянул милиционера за автомобилем.

Все четыре месяца Французов содержался под стражей в гомельском СИЗО. Его родные намерены обжаловать приговор, на оглашение которого людей в зал не пустили, но туда попала съемочная группа БТ.
 
 
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27-летний житель Жлобина Александр Французов получил четыре года колонии за насилие по статье 364 Уголовного кодекса.
 
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