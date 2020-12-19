Жлобинец получил 4 года колонии за насилие в отношении милиционера, который разбил его авто

сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна». Также Жлобинский районный суд обязал его возместить ущерб милиционеру в 1500 рублей,лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна».

Молодого человека обвинили в том, что он совершил насилие машиной в отношении заместителя начальника Жлобинского РОВД. Его задержали в ночь с 10 на 11 августа, когда милиционеры в Жлобине останавливали машины и задерживали водителей. Сообщается, что Александр, испугавшись, дал задний ход. Милиционер схватился за дверь авто и разбил стекло рацией. Согласно обвинению, его руку заблокировала ручка двери и стекло он разбил вынужденно, в то время как водитель намеренно ускорил движение и протянул милиционера за автомобилем.





Все четыре месяца Французов содержался под стражей в гомельском СИЗО. Его родные намерены обжаловать приговор, на оглашение которого людей в зал не пустили, но туда попала съемочная группа БТ.