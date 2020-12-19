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В Минске неизвестные повредили дорогой Porsche бело-красной расцветки
Источник материала: Партизан
Неизвестные разрисовали у станции метро Михалово в Минске автомобиль Porsche 911 Turbo S 2020-го года. Фотографии испорченного авто появились сегодня в сети.
Согласно официальному сайту производителя, стоимость автомобиля составляет более 200 тысяч долларов.
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Неизвестные разрисовали у станции метро Михалово в Минске автомобиль Porsche 911 Turbo S 2020-го года. Фотографии испорченного авто появились сегодня в сети.
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