Источник материала: Хартия'97

В турецкой больнице взорвался кислородный аппарат 19.12.2020, 18:29

Иллюстрационное фото

Девять человек погибли.

В турецкой провинции Газиантеп взорвался кислородный баллон в частной больнице, где лечат больных COVID-19. Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu .

Инцидент произошел утром 19 декабря в 4.45 по турецкому времени (3.35 по Киеву) в отделении интенсивной терапии COVID-19 университетской больницы SANKO.

Взрыв баллона вызвал пожар, семь пациентов больницы умерли на месте, еще один – по дороге в другую больницу. Позже в минздраве страны сообщили, что умер девятый пострадавший. Жертвами стали пациенты в возрасте от 65 до 85 лет.

После взрыва 11 пациентов, которые лечились от COVID-19 в отделении интенсивной терапии, направили в другие больницы.

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