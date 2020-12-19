ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В турецкой больнице взорвался кислородный аппарат

19.12.2020 18:35 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В турецкой больнице взорвался кислородный аппарат

  • 19.12.2020, 18:29
В турецкой больнице взорвался кислородный аппарат
Иллюстрационное фото

Девять человек погибли.

В турецкой провинции Газиантеп взорвался кислородный баллон в частной больнице, где лечат больных COVID-19. Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.

Инцидент произошел утром 19 декабря в 4.45 по турецкому времени (3.35 по Киеву) в отделении интенсивной терапии COVID-19 университетской больницы SANKO.

Взрыв баллона вызвал пожар, семь пациентов больницы умерли на месте, еще один – по дороге в другую больницу. Позже в минздраве страны сообщили, что умер девятый пострадавший. Жертвами стали пациенты в возрасте от 65 до 85 лет.

После взрыва 11 пациентов, которые лечились от COVID-19 в отделении интенсивной терапии, направили в другие больницы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Чтобы закрыть дыру в бюджете на 2021 год, миллиарды рублей просто напечатают?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика