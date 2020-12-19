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Маленькая минчанка - Деду Морозу: Первое желание - Лукашенко в автозак
Источник материала: Хартия'97
Маленькая минчанка - Деду Морозу: Первое желание - Лукашенко в автозак
Все скоро сбудется.
Маленькая жительница минского Сухарево встретилась с Дедом Морозом и загадала желание, которое в эти праздники загадает каждый белорус.
Видео опубликовал телеграм-канал
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