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Еще одна утечка на МКС: запасы воздуха заканчиваются

19.12.2020 18:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Еще одна утечка на МКС: запасы воздуха заканчиваются

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  • 19.12.2020, 18:16
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Еще одна утечка на МКС: запасы воздуха заканчиваются

Система генерации кислорода не работает.

Резервы кислорода на Международной космической станции подходят к концу из-за невозможности обнаружить место утечки воздуха с неё. Об этом предупредил представитель российского Центра управления полётами в разговоре с экипажем станции, передает "Интерфакс". Поиск возможной трещины в корпусе ведется с августа, в октябре сообщалось, что она обнаружена.

Незначительная утечка воздуха с МКС была отмечена еще в сентябре 2019 года, однако тогда проблема оказалась неприоритетной для НАСА и Роскосмоса. Позднее скорость потери выросла с 270 граммов до полутора килограммов в сутки, поиски трещины начались в августе 2020 года. В октябре было найдено предположительное место утечки в промежуточной камере модуля "Звезда", в районе расположения аппаратуры широкополосной системы связи. Им оказалась трещина размером около 4,5 сантиметров, ее изолировали, но ликвидировать её окончательно предполагалось в феврале 2021 года. Однако в ноябре российские члены экипажа сделали снимки предполагаемого места с внешней стороны МКС во время выхода в открытый космос и не нашли повреждений корпуса.

В ходе переговоров с экипажем представитель ЦУП заявил, что наземные специалисты по-прежнему не представляют, где находится трещина. "Мы сейчас теряем уже резерв безопасности по газам и вынуждены будем в ближайшее время эту проблему уже решить", - сказал представитель ЦУП.

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