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Белорус Шиманович установил мировой рекорд на стометровке брассом на короткой воде
Источник материала: Хартия'97
Белорус Шиманович установил мировой рекорд на стометровке брассом на короткой воде
Предыдущий рекорд планеты принадлежал британцу Адаму Пити.
Белорус Илья Шиманович установил мировой рекорд на дистанции 100 метров брассом в 25-метровом бассейне, передает
Пловец победил на чемпионате Беларуси на короткой воде с результатом 55,34 с. Предыдущий рекорд планеты принадлежал британцу Адаму Пити — 55,41, он был установлен 22 ноября.
Прежний личный рекорд Шимановича составлял 55,49 с.
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Предыдущий рекорд планеты принадлежал британцу Адаму Пити.
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