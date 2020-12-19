Источник материала: Хартия'97

Жители Минска, Дзержинска, Фаниполя и Столбцов провели совместную встречу 19.12.2020, 17:48

1,473

Белорусы встретились на самой высокой точке Беларуси.

Представители партизан Дзержинска, Фаниполя, Столбцов и минских районов Михалова и Грушевки провели встречу на самом высоком уровне.

Они собрались на Святой Горе (сейчас гора Дзержинская) — самой высокой точке Беларуси, передает телеграм-канал МКБ .





Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .