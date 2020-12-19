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Жители Минска, Дзержинска, Фаниполя и Столбцов провели совместную встречу
Источник материала: Хартия'97
Жители Минска, Дзержинска, Фаниполя и Столбцов провели совместную встречу
Белорусы встретились на самой высокой точке Беларуси.
Представители партизан Дзержинска, Фаниполя, Столбцов и минских районов Михалова и Грушевки провели встречу на самом высоком уровне.
Они собрались на Святой Горе (сейчас гора Дзержинская) — самой высокой точке Беларуси, передает телеграм-канал
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Белорусы встретились на самой высокой точке Беларуси.
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