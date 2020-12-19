SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с разведывательным спутником США

Источник материала: АФН

Компания SpaceX осуществила в субботу запуск ракеты-носителя Falcon 9 с секретным аппаратом NROL-108 для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США.

Пуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 09:00 по времени Восточного побережья США (17:00). Примерно через восемь минут после этого SpaceX сообщила, что успешно вернула на Землю отработанную первую ступень носителя. Данный элемент Falcon 9 прежде уже четыре раза поменялся при запусках.

Ранее старт планировался на четверг, но тогда обратный отсчет остановился за одну минуту и 53 секунды по техническим причинам. В SpaceX уточнили, что это уже второй запуск, который компания осуществляет для нужд НУВКР. Первый состоялся в 2017 году. "Сегодняшний запуск стал 26-м и последним в 2020 году", - отметил представитель SpaceX. Трансляцию прекратили досрочно по запросу НУВКР, передает ТАСС.

Деятельность НУВКР, контролирующего разведывательные спутники США, строго засекречена. Параметры и описание аппарата NROL-108, стоимость которого оценивается в $1 млрд, не раскрываются.