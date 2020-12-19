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Вифлеемский огонь путешествует по Беларуси

19.12.2020 19:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Вечный огонь горит в Пещере Рождества в Вифлееме. Каждый год от него зажигают лампаду, пламя которой скауты проносят через континенты.

© Sputnik / Инна Гришук
Вифлеемский огонь привезли в Беларусь

Предрождественская традиция доставлять огонь в белорусские приходы существует уже много лет. В первый раз пламя привезли из Вифлеема в Беларусь в 1986 году, чтобы поддержать людей с инвалидностью в канун Рождества. А затем мероприятие стало ежегодным.

В этом году огонь доставили специальным рейсом из Израиля в Австрию. Затем польские скауты провезли его от Вены до белорусско-польской границы.

Белорусские скауты приняли огонь в пункте пропуска "Брузги". В нашей стране свой путь от Кафедрального костела святого Франциска Ксаверия в Гродно.

И сегодня приходы продолжают встречать Вифлеемское пламя.

Расписание прибытия Вифлеемского огня в белорусские приходы можно посмотреть здесь.

А как его встречали в Гродно, смотрите на видео Sputnik.

 
Теги: Гродно
 
 
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Закрытые границы не смогли встать на пути Вифлеемского огня. Он прибыл в Гродно в четверг и продолжает свое путешествие по Беларуси.
 
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