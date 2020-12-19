Вифлеемский огонь путешествует по Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

Вечный огонь горит в Пещере Рождества в Вифлееме. Каждый год от него зажигают лампаду, пламя которой скауты проносят через континенты.

Предрождественская традиция доставлять огонь в белорусские приходы существует уже много лет. В первый раз пламя привезли из Вифлеема в Беларусь в 1986 году, чтобы поддержать людей с инвалидностью в канун Рождества. А затем мероприятие стало ежегодным.

В этом году огонь доставили специальным рейсом из Израиля в Австрию. Затем польские скауты провезли его от Вены до белорусско-польской границы.

Белорусские скауты приняли огонь в пункте пропуска "Брузги". В нашей стране свой путь от Кафедрального костела святого Франциска Ксаверия в Гродно.

И сегодня приходы продолжают встречать Вифлеемское пламя.

Расписание прибытия Вифлеемского огня в белорусские приходы можно посмотреть здесь .

А как его встречали в Гродно, смотрите на видео Sputnik.