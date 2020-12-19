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«Узятыя на смерць павінны жыць». Аракелян, Варашкевич и Вольский выпустили песню на стих Бородулина

19.12.2020 19:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Музыканты Павел Аракелян, Игорь Варашкевич и Лявон Вольский выпустили песню на стих Рыгора Бородулина «Узятыя на смерць павінны жыць».

Павел Аракелян признался, что проект рождался еще на «сутках», хотя он довольно давно написал музыку к этому стиху.

— Но выйдя с отсидки он просто не давал мне покоя (все 15 суток стих крутился в голове, ведь мы все сейчас те самые «узятыя на смерць»). Заручившись поддержкой моих уважаемых коллег, я все-таки решил записать эту песню. Потому что тот минимум, который сейчас мы, артисты, можем сделать, это поддержать наших героев, наш народ.

Напомним, в ноябре Аракелян отсидел 15 суток после выступления на дворовом концерте в микрорайоне Малиновка.

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Музыканты Павел Аракелян, Игорь Варашкевич и Лявон Вольский выпустили песню на стих Рыгора Барадулина «Узятыя на смерць павінны жыць».
 
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