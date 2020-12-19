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Внушительная колонна протестующих гуляла по Малиновке

19.12.2020 19:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Внушительная колонна протестующих гуляла по Малиновке

  • 19.12.2020, 19:04
  • 1,438
Внушительная колонна протестующих гуляла по Малиновке

Жители микрорайона вышли на «генеральную репетицию» перед воскресеньем.

Сегодня по всему Минску прошли марши протеста. Жители столицы вышли на улицы, не дожидаясь воскресенья.

- Только посмотрите, сколько людей собралось на марш в столичной Малиновке, - пишет телеграм-канал «НЕХТА».

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Теги: Минск
 
 
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Жители микрорайона вышли на «генеральную репетицию» перед воскресеньем.
 
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