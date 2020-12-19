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Какой будет погода во время воскресного Марша

19.12.2020 19:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Какой будет погода во время воскресного Марша

  • 19.12.2020, 18:35
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Какой будет погода во время воскресного Марша

Прогноз синоптиков.

В воскресенье, 20 декабря, погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления; лишь ночью по северо-восточной половине, а днем по востоку страны скажется влияние, теряющего активность, фронтального раздела, пишет сайт pogoda.by.

Сохранится облачная погода. Ночью и утром преимущественно по северо-восточной половине, днем по востоку кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -4..+2°С, днем -2..+4°С.

21 декабря погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью -1..-6°С, днем -2..+3°С.

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