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Гололедица: как уберечься от травм. Советы от Дмитрия Рябова

19.12.2020 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гололедица: как уберечься от травм. Советы от Дмитрия Рябова

Гололедица — это самый обычный лед, возникающий на земной поверхности в результате замерзания воды после оттепели или дождя при внезапном похолодании. К гололедице следует относить также и снежный накат, то есть обледенение снега в результате движения автомобильного транспорта. Если синоптики предупредили об этом явлении – будьте очень осторожны.

Вот несколько правил, которые помогут уберечь себя от травм:

1. Ходите аккуратно. Не стоит пытаться бежать по льду. Передвигаться надо мелкой, шаркающей походкой. При ходьбе необходимо наступать на всю стопу, а ноги расслабить в коленях . Достаньте руки из карманов. Так можно будет балансировать.

2. Носите правильную обувь. Никаких каблуков и обуви со скользящей подошвой. Напротив, следует выбирать сапоги и ботинки, которые лучше всего обеспечивают “сцепление” с поверхностью. Можно даже на подошву наклеить лейкопластырь, обувь будет меньше скользить.

3. Научитесь правильно падать. Постарайтесь сгруппироваться, по возможности перенесите вес тела вперед и на бок. Нужно избегать падения на спину. Если все же упали – не спешите подниматься. Прислушайтесь к себе. Если боли нет – можно вставать. Однако если боль проявилась – обратитесь к врачу, ведь некоторые травмы могут быть скрытыми.



ФОТО: twitter.com

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Гололедица — это самый обычный лед, возникающий на земной поверхности в результате замерзания воды после оттепели или дождя при внезапном похолодании. К...
 
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