В Австрии состоялась мужская гонка преследования четвертого этапа Кубка мира по биатлону

Источник материала: ОНТ

Сегодня в Хохфильцене (Австрия) состоялась мужская гонка преследования в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону. Ее победителем стал триумфатор спринта Стурла Холм Легрейд.

На четырех огневых рубежах норвежец ошибся лишь раз. На финише 8,5 секунд Легрейдл выиграл у француза Эмильена Жаклена. Третьим стал еще один норвежец Йоханнес Бё.

Лучшим из белорусов стал Сергей Бочарников – он 27-й. С одним промахом Бочарников проиграл ходом победителю гонки 2 минуты и 25 секунд.

В 17:00 в Хохфильцене начнется женская гонка преследования.

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