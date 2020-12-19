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В Австрии состоялась мужская гонка преследования четвертого этапа Кубка мира по биатлону

19.12.2020 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Австрии состоялась мужская гонка преследования четвертого этапа Кубка мира по биатлону

Сегодня в Хохфильцене (Австрия) состоялась мужская гонка преследования в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону. Ее победителем стал триумфатор спринта Стурла Холм Легрейд.

На четырех огневых рубежах норвежец ошибся лишь раз. На финише 8,5 секунд Легрейдл выиграл у француза Эмильена Жаклена. Третьим стал еще один норвежец Йоханнес Бё.

Лучшим из белорусов стал Сергей Бочарников – он 27-й. С одним промахом Бочарников проиграл ходом победителю гонки 2 минуты и 25 секунд.

В 17:00 в Хохфильцене начнется женская гонка преследования.

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Сегодня в Хохфильцене (Австрия) состоялась мужская гонка преследования в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону. Ее победителем стал триумфатор спринта...
 
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