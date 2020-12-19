Погода в областных центрах Беларуси с 21 по 27 декабря. Прогноз от Дмитрия Рябова

Источник материала: ОНТ

На наступающей неделе температурой воздуха будет на 2 – 4 градуса выше средних многолетних значений. Также будем наблюдать и существенный недобор осадков, их выпало меньше. Однако и на следующей неделе существенных изменений не предвидится.

В начале недели – облачно с небольшими прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь в крайних восточных районах пройдет мокрый снег и дождь. Местами ожидается туман, видимость до полукилометра, слабый гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер южный, ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит от -3°C до +2°C, по востоку при прояснениях до -6°C. Днем будет от -1°C до +4°C.

В середине недели погода будет облачной. На большей части Беларуси ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Влажность до 100%. Большая вероятность туманов, ухудшающих видимость до полукилометра. Слабый гололед, на дорогах и тротуарах местами будет скользко. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью составит от -4°C до +2°C, днем от -2°C до +4°C.

Во второй половине недели погода будет также облачной. Повсеместно пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью и утром непродолжительные туманы. Видимость до полукилометра. Температура воздуха ночью составит от -3°C по востоку до +3°C по западу, при прояснениях до -5°C. Днем от -2°C до +3°C.

В выходные будет облачно с прояснениями. Прогнозируются небольшие кратковременные осадки – мокрый снег с дождем. Под утро вероятны туманы. Видимость до полукилометра. Ветер западный, порывистый. В ночные часы столбики термометров покажут от +2°C по югу до -3°C по северу, днем температура воздуха составит -3°C…+3°C.

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