ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Погода в областных центрах Беларуси с 21 по 27 декабря. Прогноз от Дмитрия Рябова

19.12.2020 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Погода в областных центрах Беларуси с 21 по 27 декабря. Прогноз от Дмитрия Рябова

На наступающей неделе температурой воздуха будет на 2 – 4 градуса выше средних многолетних значений. Также будем наблюдать и существенный недобор осадков, их выпало меньше. Однако и на следующей неделе существенных изменений не предвидится. 

В начале недели – облачно с небольшими прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь в крайних восточных районах пройдет мокрый снег и дождь. Местами ожидается туман, видимость до полукилометра, слабый гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер южный, ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит от -3°C до +2°C, по востоку при прояснениях до -6°C. Днем будет от -1°C до +4°C.  

В середине недели погода будет облачной. На большей части Беларуси ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Влажность до 100%. Большая вероятность туманов, ухудшающих видимость до полукилометра. Слабый гололед, на дорогах и тротуарах местами будет скользко. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью составит от -4°C до +2°C, днем от -2°C до +4°C.

Во второй половине недели погода будет также облачной. Повсеместно пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью и утром непродолжительные туманы. Видимость до полукилометра. Температура воздуха ночью составит от -3°C по востоку до +3°C по западу, при прояснениях до -5°C. Днем от -2°C до +3°C.

В выходные будет облачно с прояснениями. Прогнозируются небольшие кратковременные осадки – мокрый снег с дождем. Под утро вероятны туманы. Видимость до полукилометра. Ветер западный, порывистый. В ночные часы столбики термометров покажут от +2°C по югу до -3°C по северу, днем температура воздуха составит -3°C…+3°C. 

Прогноз погоды на каждый день в областных центрах Беларуси от Дмитрия Рябова смотрите в программе «Метеогид»!    


Еще больше погоды – в нашем Telegram-канале «Рябов ответит». Мы не предсказываем, а прогнозируем! Присоединяйтесь!

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На наступающей неделе температурой воздуха будет на 2 – 4 градуса выше средних многолетних значений. Также будем наблюдать и существенный недобор осадков, их...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Абяцаньні адпусьціць былі, але нічога не адбылося». Жонка лекара Арцёма Сарокіна пра зьняволеньне мужа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика