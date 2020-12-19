Источник материала: ОНТ

Минск начинает выходные ярмарками и ёлочными базарами" class="one-news__figure-img">

Новогоднее настроение. Минск начинает выходные ярмарками и ёлочными базарами.

Здесь все атрибуты праздника – веселье, вкусная еда, сувениры, пряники, самовары – в общем, всё, что можно вложить в слова «новогодняя атмосфера».

Главные новогодние площадки – Октябрьская площадь и Дворец спорта. Здесь уютно разместились домики-шале, и, если повезёт со снегом, минчане смогут оказаться практически в выездной резиденции Деда Мороза. Здесь же можно купить ёлку. Миниатюрные и огромные, искусственные и прямо из леса – как говорится, на любой «вкус и цвет».

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