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Лунный календарь на неделю с 21 по 27 декабря: время сменить прическу и заняться самообразованием

19.12.2020 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лунный календарь на неделю с 21 по 27 декабря: время сменить прическу и заняться самообразованием

В самом начале недели, 21 декабря, стоит сделать правильные выводы. 22 декабря необходимо сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Чтению книг и самообразованию можно посвятить 24 декабря. 26 декабря – прекрасный день для совершения покупок.

Преддверие Нового года – самое подходящее время для новой прически. Можно сменить наскучивший цвет волос на что-нибудь более выразительное и свежее. Лучшие дни для похода к парикмахеру – 21, 24 и 26 декабря.

Чтобы предотвратить негативные последствия магнитных бурь, лучше всего подготовиться к ним заранее. Небольшие магнитные всплески ожидаются 24 декабря.

Когда запланировать визит к стоматологу, чтобы лечение прошло успешно? Ответы – в лунном календаре от программы «Метеогид» на ОНТ.   


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В самом начале недели, 21 декабря, стоит сделать правильные выводы. 22 декабря необходимо сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Чтению книг и...
 
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