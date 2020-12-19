До +4°C, мокрый снег с дождем. Погода на неделю с 21 по 27 декабря. Подробный прогноз

Источник материала: ОНТ

На уходящей неделе наблюдался существенный недобор осадков, их выпало меньше. Однако и на следующей неделе существенных изменений не будет. Теплый и влажный воздух в страну принесут атлантические циклоны.

В понедельник будет облачно с небольшими прояснениями. Преимущественно без осадков, пройдет мокрый снег с дождем. Местами ожидается туман, видимость до полукилометра, слабый гололед. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью составит от -3°C до +2°C, днем будет -1°C…+4°C.

Во вторник и в среду погода будет облачной, ожидается мокрый снег с дождем. Вероятны туманы, видимость до полукилометра. Слабый гололед. Ветер умеренный. Температура воздуха ночью от -4°C до +2°C, днем -2°C…+4°C.

В четверг и в пятницу будет преобладать облачная погода. По стране пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. На отдельных участках дорог гололедица. Туманы. Видимость до полукилометра. Температура воздуха ночью от -3°C до +3°C. Днем от -2°C до +3°C.

В субботу и воскресенье мокрый снег с дождем. Вероятны туманы. Видимость до полукилометра. Ветер западный порывистый. Ночью температура воздуха составит -3°C…+2°C. Днем температура будет -3°C…+3°C.

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