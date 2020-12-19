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6-летняя россиянка вошла в рейтинг богатейших YouTube-блогеров
Источник материала: ОНТ
Шестилетняя Анастасия Радзинская заняла седьмую позицию в рейтинге самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров по версии журнала Forbes,
Согласно информации Forbes, доход от канала Like Nastya составил в текущем году $18,5 млн. Количество подписчиков - более 190 млн. пользователей, а общее число просмотров роликов составило 39 млрд.
В создании контента участвует отец Анастасии, в видеороликах они вместе играют в Lego, тестируют сладости, занимаются домашними делами и рассказывают о вирусах.
Анастасия Радзинская попала в рейтинг во второй раз. В 2019 году с доходом в $18 млн. она заняла третью позицию в списке Forbes.
На первом месте в рейтинге 2020 года - девятилетний Райан Каджи со своим каналом Ryan's World.
Фото: facebook /Like.Nastya.Vlog.Kids
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Шестилетняя Анастасия Радзинская заняла седьмую позицию в рейтинге самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров по версии журнала Forbes, говорится в материале...
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