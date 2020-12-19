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«100 идей для Беларуси»: молодые ученые и новаторы Гомельской области представили свои разработки

19.12.2020 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«100 идей для Беларуси»: молодые ученые и новаторы Гомельской области представили свои разработки

От природных батареек до мобильной диагностики организма. «100 идей для Беларуси» – какие из них отправятся в Минск, выбирали в Гомельской области. В  областной центр съехались авторы лучших разработок.

Энергетика, медицина, экология, городская инфраструктура и сельское хозяйство. Молодые ученые, рационализаторы и новаторы презентовали 20 проектов, половина из которых – социальной направленности. Эти ребята стали победителями районных отборочных этапов. Значимость и уникальность проектов, талант конкурсантов оценивали представители науки и бизнеса.

Евгений Ковалёв, врач-нейрохирург Гомельской областной клинической больницы: «Здесь представлены два наших проекта. Первый – по 3D-печати и использованию технологий в хирургии позвоночника. Они прошли исследования, эксперименты, и доказали, что наша разработка наиболее безопасна и точно может имплантировать винтовую конструкцию на всех отделах позвоночника человека».

Андрей Бойко, проректор по научной работе Гомельского государственного технического университета им. Сухого: «Это не просто уже идеи, а проработанные идеи, которые в принципе при небольшой доработке могут быть реализованы непосредственно в жизни. Вот это самый важный момент. То есть представленные на областном этапе проекты фактически все могут быть реализованы в социальной сфере или народном хозяйстве».

У участников две возрастные категории – от 14 до 31 года и до 35 лет. В следующий этап пройдут 10 лучших работ. Победители финала, который состоится в Минске, получат финансовую поддержку для разработки бизнес-планов.

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Теги: Минск
 
 
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От природных батареек до мобильной диагностики организма. «100 идей для Беларуси» – какие из них отправятся в Минск, выбирали в Гомельской области. В  областной...
 
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