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«100 идей для Беларуси»: молодые ученые и новаторы Гомельской области представили свои разработки
Источник материала: ОНТ
От природных батареек до мобильной диагностики организма. «100 идей для Беларуси» – какие из них отправятся в Минск, выбирали в Гомельской области. В областной центр съехались авторы лучших разработок.
Энергетика, медицина, экология, городская инфраструктура и сельское хозяйство. Молодые ученые, рационализаторы и новаторы презентовали 20 проектов, половина из которых – социальной направленности. Эти ребята стали победителями районных отборочных этапов. Значимость и уникальность проектов, талант конкурсантов оценивали представители науки и бизнеса.
У участников две возрастные категории – от 14 до 31 года и до 35 лет. В следующий этап пройдут 10 лучших работ. Победители финала, который состоится в Минске, получат финансовую поддержку для разработки бизнес-планов.
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От природных батареек до мобильной диагностики организма. «100 идей для Беларуси» – какие из них отправятся в Минск, выбирали в Гомельской области. В областной...
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