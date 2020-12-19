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Хоккейная команда Президента обыграла сборную Могилёвской области
Источник материала: ОНТ
Продолжаются соревнования любительских хоккейных команд на призы Президентского спортивного клуба.
Сегодня команда Президента Беларуси обыграла в напряжённом поединке сборную Могилёвской области – 6:2. Две шайбы в активе Артёма Антоненко. Лишь в последнем периоде хозяева площадки смогли склонить чашу весов в этом матче в свою сторону. Команда Президента выиграла третий матч подряд и уверенно возглавляет турнирную таблицу.
Следующий матч лидер соревнований проведет уже в 2021 году, 23 января, против команды Гомельской области.
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Продолжаются соревнования любительских хоккейных команд на призы Президентского спортивного клуба. Сегодня команда Президента Беларуси обыграла в напряжённом...
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