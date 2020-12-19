Хоккейная команда Президента обыграла сборную Могилёвской области

Источник материала: ОНТ

Продолжаются соревнования любительских хоккейных команд на призы Президентского спортивного клуба.

Сегодня команда Президента Беларуси обыграла в напряжённом поединке сборную Могилёвской области – 6:2. Две шайбы в активе Артёма Антоненко. Лишь в последнем периоде хозяева площадки смогли склонить чашу весов в этом матче в свою сторону. Команда Президента выиграла третий матч подряд и уверенно возглавляет турнирную таблицу.

Следующий матч лидер соревнований проведет уже в 2021 году, 23 января, против команды Гомельской области.

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