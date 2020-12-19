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Не менее 20 человек погибли за последний месяц на протестах в Перу

19.12.2020 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Не менее 20 человек погибли за последний месяц на протестах в Перу

Не менее 20 погибших за последний месяц. В Перу подводят итоги массовых протестов.

Люди регулярно выходят на улицы Лимы. Это и радикально настроенные фермеры и неудовлетворённые общей политической ситуацией в стране. Помимо погибших не менее 200 человек получили ранения. Последствия многих травм останутся на всю жизнь. Информационные агентства сообщают, что пострадали по меньшей мере 35 журналистов. При этом силовики применяют исключительно резиновые пули, водомёты и слезоточивый газ.

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Не менее 20 погибших за последний месяц. В Перу подводят итоги массовых протестов. Люди регулярно выходят на улицы Лимы. Это и радикально настроенные фермеры и...
 
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