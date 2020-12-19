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Праздничный состав из Петербурга в… Петербург запустят в новогоднюю ночь

19.12.2020 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Праздничный состав из Петербурга в… Петербург запустят в новогоднюю ночь

Железнодорожная компания «Гранд Сервис Экспресс» запускает новогодний туристический поезд из Санкт-Петербурга в Санкт-Петербург, сообщает РИА Новости.

Билеты на новогодний состав № 927/928 уже в продаже. Маршрут поезда пролегает через Великий Новгород, Чудово, Петрозаводск и горный парк «Рускеала», время в пути займет 28 часов. В составе поезда двухэтажные вагоны купе и СВ, а также вагон-ресторан. В праздничный тур включены: новогодняя развлекательная программа, торжественный ужин, трехразовое питание и услуги фотографа.

Поезд отправится 31 декабря в 20:00 с Витебского вокзала Петербурга и вернется 1 января в 23:37 на Финляндский вокзал. Новогоднюю ночь пассажиры встретят в Великом Новгороде с Дедом Морозом и Снегурочкой, праздничными гуляньями на ярмарке и красочным фейерверком.

Во время каждой остановки путешественникам будет предложена оригинальная экскурсионная программа. На память о поездке все желающие получат фотографии и подарки.

Фото: sm-news.ru

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Железнодорожная компания «Гранд Сервис Экспресс» запускает новогодний туристический поезд из Санкт-Петербурга в Санкт-Петербург, сообщает РИА Новости. Билеты...
 
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