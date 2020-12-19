Снова в путь. Субботний автопробег «За единую Беларусь» прошел в Минске

Источник материала: ОНТ

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На этих выходных участники автопробега «За единую Беларусь» решили остаться в столице. У выходных заездов под Новый год появился новый импульс. Люди становятся дедами Морозами для малышей, оставшихся без внимания родителей. Соблюдаются и традиции – колонна машин с красно-зелеными атрибутами справилась с очередным маршрутом. Чтобы показать – в стране немало людей, для которых важно спокойствие на улицах, кто видит достижения Беларуси, как независимой страны, кто ценит все то, что было создано за эти годы.

Автопробег «За единую Беларусь» стал уже доброй традицией. Для кого-то – даже семейной (не пропустили ни одни выходные), а кто-то впервые принимает участие. Николай работает на тракторном заводе, высмотрел акцию в интернете, нашел организаторов. И примчал прямиком из Колодищ.

Пока ждут остальных – среди автомобилей выбирают самый праздничный борт. Постарались многие водители, но есть ощущение, что победитель уже слегка выделяется на фоне других.

Подарить праздник участники автопробега стараются и детям, к которым они заедут чуть позже и не с пустыми руками. А пока под елкой продолжают появляться подарки. Неравнодушные читают письма Деду Морозу, на которых обратным адресом числятся детдома и интернаты. Их желания исполняются прямо здесь.

Ирина Синькевич, участница автопробега «За единую Беларусь»: «Желания абсолютно разные: кто-то просит книгу, кто-то просит набор для рукоделия, кто-то просит умные часы. И каждое письмо ты читаешь со слезами, потому что ребенок передает свою душу, выкладывает ее, равнодушным к этому просто невозможно быть. Мы раздали практически все конверты, постоянно привозят подарки, даже те, кто не брал конверты, огромными машинами».

В автопробеге приняли участие и те, кто наблюдает со стороны, как все-таки живётся белорусам. Сегодня участники автопробега остались в Минске – всё действо в пределах города. Впереди – внушительный круг по главным проспектам столицы.

Сергей Рачковский, организатор автопробега «За единую Беларусь»: «Минске остались, потому что на следующей неделе в Осиповичах мы планируем провести большое мероприятие – это будет реконструкция боя ВОВ, джигитовка на лошадях, выступление казаков, небольшой патриотический фестиваль».

Конечный пункт пробега – Дворец независимости. Участники немного волнуются. Экскурсия такого масштаба для них проводится впервые. Открыты двери всех кабинетов, в том числе и тех, за которыми принимаются судьбоносные решения, где проходят международные встречи, совещания и награждения. Фото, видео – сегодня можно даже посидеть в кресле Президента.

Дворец Независимости впечатляет особой архитектурой. Здесь всё выполнено руками белорусов и в основном из белорусских материалов. Всюду белорусская символика и как отметили гости дворца – своя, особая атмосфера.

Надо сказать, что желающих попасть во Дворец было столько, что пришлось разделиться на две группы. И это лишь начало – экскурсии будут проводить и для других участников. Как, собственно, и сами автопробеги.

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