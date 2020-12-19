«Всю неделю в приподнятом настроении»: в Минске прошел патриотический автопробег

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Автопробег «За единую Беларусь» состоялся сегодня в Минске. Участники, несмотря на выходной день и новогодние приготовления, собрались на акцию, передает телеканал «МИР 24».

Старт – у минского аквапарка. Желающих поучаствовать было немало. Приехали семьями, взяли и домашних питомцев. По традиции автомобили украсили государственной символикой, а также провели конкурс на «самый крутой новогодний борт». Затем участники отправились колонной в путь по улицам и проспектам белорусской столицы.

«Ждешь этих выходных, потому что этой атмосферой напитываешься, чудесной энергией. А сегодня еще и праздничная энергия, сегодня у нас праздничный автопробег. И всю неделю ты в приподнятом настроении», – сказала участница автопробега Юлия Хомич.