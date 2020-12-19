ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Всю неделю в приподнятом настроении»: в Минске прошел патриотический автопробег

19.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Автопробег «За единую Беларусь» состоялся сегодня в Минске. Участники, несмотря на выходной день и новогодние приготовления, собрались на акцию, передает телеканал «МИР 24».

Старт – у минского аквапарка. Желающих поучаствовать было немало. Приехали семьями, взяли и домашних питомцев. По традиции автомобили украсили государственной символикой, а также провели конкурс на «самый крутой новогодний борт». Затем участники отправились колонной в путь по улицам и проспектам белорусской столицы.

«Ждешь этих выходных, потому что этой атмосферой напитываешься, чудесной энергией. А сегодня еще и праздничная энергия, сегодня у нас праздничный автопробег. И всю неделю ты в приподнятом настроении», – сказала участница автопробега Юлия Хомич.

Вот уже пятый месяц в выходные проходят автопробеги «За единую Беларусь». Участники за это время посетили сотни памятных мест, побывали во всех крупных городах страны. Цель акции, по словам организаторов, сохранить мирную Беларусь.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акция «За единую Беларусь» проходит пятый месяц. Участники посетили сотни памятных мест, побывали во всех крупных городах страны.
 
Новости дня
Новости разные
 
Праздничный состав из Петербурга в… Петербург запустят в новогоднюю ночь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика