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«Всю неделю в приподнятом настроении»: в Минске прошел патриотический автопробег
19.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Автопробег «За единую Беларусь» состоялся сегодня в Минске. Участники, несмотря на выходной день и новогодние приготовления, собрались на акцию, передает телеканал «МИР 24».
Старт – у минского аквапарка. Желающих поучаствовать было немало. Приехали семьями, взяли и домашних питомцев. По традиции автомобили украсили государственной символикой, а также провели конкурс на «самый крутой новогодний борт». Затем участники отправились колонной в путь по улицам и проспектам белорусской столицы.
Вот уже пятый месяц в выходные проходят
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Акция «За единую Беларусь» проходит пятый месяц. Участники посетили сотни памятных мест, побывали во всех крупных городах страны.
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