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Белорусский пловец Шиманович установил мировой рекорд в заплыве на 100 м

19.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский пловец Илья Шиманович установил мировой рекорд в заплыве на 100 метров, сообщают «Вести».

Рекорд был установлен на чемпионате Беларуси, проходящем в Минске. Шиманович преодолел сто метров за 55,34 секунды. Прежнее достижение в 55,61 секунды принадлежало южноафриканцу Камеруну ван ден Бургу. Рекорд ван ден Бурга продержался 11 лет.

Отметим, что в ноябре рекорд ван ден Бурга также побил британец Адам Пити, установив рекорд в 55,41 секунды, однако он не был засчитан Международной федерацией плавания (FINA).

Ранее стало известно, что пловец из Кыргызстана Виталий Худяков переплыл озеро Иссык-Куль за 13 часов.



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Теги: Минск
 
 
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Прежний рекорд принадлежал южноафриканцу Камеруну ван ден Бургу.
 
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