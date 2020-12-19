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Белорусский пловец Шиманович установил мировой рекорд в заплыве на 100 м
19.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский пловец Илья Шиманович установил мировой рекорд в заплыве на 100 метров, сообщают
Рекорд был установлен на чемпионате Беларуси, проходящем в Минске. Шиманович преодолел сто метров за 55,34 секунды. Прежнее достижение в 55,61 секунды принадлежало южноафриканцу Камеруну ван ден Бургу. Рекорд ван ден Бурга продержался 11 лет.
Отметим, что в ноябре рекорд ван ден Бурга также побил британец Адам Пити, установив рекорд в 55,41 секунды, однако он не был засчитан Международной федерацией плавания (FINA).
Ранее стало известно, что
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Прежний рекорд принадлежал южноафриканцу Камеруну ван ден Бургу.
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