Белорусский пловец Шиманович установил мировой рекорд в заплыве на 100 м

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский пловец Илья Шиманович установил мировой рекорд в заплыве на 100 метров, сообщают «Вести» .

Рекорд был установлен на чемпионате Беларуси, проходящем в Минске. Шиманович преодолел сто метров за 55,34 секунды. Прежнее достижение в 55,61 секунды принадлежало южноафриканцу Камеруну ван ден Бургу. Рекорд ван ден Бурга продержался 11 лет.

Отметим, что в ноябре рекорд ван ден Бурга также побил британец Адам Пити, установив рекорд в 55,41 секунды, однако он не был засчитан Международной федерацией плавания (FINA).